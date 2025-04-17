149 milyon lira nerede?

AK Parti İzmit İlce Başkanı Halil Gungor Dokuzlar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hurriyet'e yonelik carpıcı bir acıklamada bulundu. Son denetim komisyonu raporuna ilişkin değerlendirmede bulunan Dokuzlar, yazılı talebe rağmen paylaşılmayan doğrudan temin listesine dikkat cekerek, "149 milyon TL nerede Fatma Hanım?" diye sordu.

Kocaeli İzmit Belediyesi'nde gercekleştirilen son denetim surecinde, belediyenin doğrudan temin yontemiyle yaptığı harcamaların toplamda 149 milyon TL'ye ulaştığını one suren AK Parti cephesi, bu kalemlerin detaylarının belediye meclis uyeleriyle paylaşılmadığını iddia etti. Dokuzlar, Belediye Meclis Uyesi Hayrettin Unlu tarafından yapılan yazılı talebe rağmen listenin kendilerine iletilmediğini vurguladı.



Fatma Kaplan Hürriyet

'EN İYİ SAVUNMA SALDIRIDIR'

Acıklamasında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hurriyet'i eleştiren Halil Gungor Dokuzlar, "En iyi savunma saldırıdır. Cok bağırmak sucluluk psikolojisinin sonucudur. Kocaeli'de bu tanıma uyan tek kişinin kim olduğunu artık herkes biliyor. Acıklaması, belge sunması gereken cok konu var. Ama bunları bağırarak, saldırarak unutturmaya calışıyor" dedi.



Halil Güngör Dokuzlar

Onceki yıllarda da doğrudan teminle eş, dost ve milletvekili yakınlarına ihaleler verildiğini iddia eden Dokuzlar, bu kez benzer bir tablonun 149 milyon TL'lik harcamayla tekrarlandığını one surdu. Yazılı talebe rağmen belediyenin bu listeyi gizlediğini belirten Dokuzlar, Fatma Kaplan Hurriyet'e "İzmit'in 149 milyon TL'sini bu sefer hangi kılıflara uydurup kullandınız? İzmit'in 149 milyon TL'si nerede Fatma Hanım? Acıklayın, bekliyoruz." cağrısında bulundu.