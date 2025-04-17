Muşlu anneler evlat nöbetine devam ediyor

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından DEM Parti'yi sorumlu tutan ailelerin 7 Nisan 2021'de başlattığı oturma eylemi 192. haftada da devam ediyor. Dağa kaçırılan çocukları için DEM Parti il binası önünde oturma eylemi yapan aileler, evlatlarına kavuşmak istiyor. Yıllardır çocuklarına kavuşma ümidiyle bekleyen anne ve babalar, her fırsatta seslerini duyurmaya çalışıyor. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.