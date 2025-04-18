Beşiktaş Belediyesi operasyonunda ikinci dalga

Beşiktaş Belediyesi'nde ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 belediye çalışanı gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, yürütülen soruşturma kapsamında daha önce, Beşiktaş Belediye Başkanı Ali Rıza Akpolat ve Aziz İhsan Aktaş dahil bazı isimler tutuklanmıştı. Suç örgütünün Beşiktaş Belediyesi'nden aldığı ve fesat karıştırıldığı tespit edilen ihalelerin hazırlık sürecinde yer alan, aralarında

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da bulunduğu 12 belediye çalışanı hakkında dün gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonla, Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ, Müdür Gülay Erdovan Anıl, Müdür Filiz Yoksal, Mühendis Ali Fuat Toptaş, Veri Kontrol İşletmenleri Ali Güvendi, Nilgün Boduk, Eğitmen Gülşah Ocak, Tahsildar Erdal Özece, Beyoğlu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Zafer Ozan Ay, Sancaktepe Belediyesi Basın Müdürü Gökhan Turan gözaltına alındı.