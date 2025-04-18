Bu yılın teması ‘Gölge Varsa Işık Da Var’

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı işbirliğiyle düzenlenen 3. Uluslararası Yeditepe Bienali bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı açılış programla sanatseverlerle buluşuyor. Klasik Türk Sanatları alanında ilk olma özelliği taşıyan Yeditepe Bienali, bu yıl "Gölge Varsa Işık da Var" temasıyla düzenleniyor. Ulusal ve uluslararası düzeyde zengin içerikli eserlerin yer alacağı etkinlikte, sanatseverler gölge ve ışık kavramlarının sanat aracılığıyla nasıl ifade edildiğine tanıklık edecek. Yedikule Hisarı, Sirkeci Garı Ambarlar ve Nuruosmaniye Camii Mahzen'de sergi alanı olarak belirlenen bienalde, 263 sanatçının imzasını taşıyan 215 eser yer alacak.

Melike AKDENİZ / SABAH