İzmir’de 3 ay sonra suya yine zam

SABAH'ın günler öncesinden 'İzmir'de suya zam yolda' başlığı ile okuyucularına duyurduğu zam gerçekleşti. İzmir Büyükşehir Belediyesine (İzBB) bağlı su ve kanalizasyon idaresi İZSU Genel Müdürlüğü, içme suyuna yüzde 15 ila 35 arasında değişen oranlarda zam yapma kararı aldı. Seçimler öncesi meydanlarda İzmirlilere 'Türkiye'nin en ucuz suyunu kullanmayı vaat eden İzBB Başkanı Cemil Tugay, geride kalan 1 yıllık görev süresi içinde içme suyuna konutlarda yüzde 75 zam yapmıştı. Son zamla birlikte bu oran 13 ayda yüzde yüzü geçmiş oldu. Konutlarda 0-4 metreküp tüketime zam yapılmazken 4 ila 10 metreküp arası tüketime yüzde 15 zam geldi.

Zam furyasından 11-20 metreküp su tüketen vatandaşlar da nasibini aldı. Yeni tarifeye göre bu tüketimlerde suyun tonuna yüzde 25 zam geldi. Konutlarda 21 metreküp ve üstü tüketimlerde ise zam oranı yüzde 35 olarak belirlendi. Önerge genel kurulda AK Partili ve MHP'li meclis üyelerinin tüm itirazlarına rağmen CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. İZSU Genel Müdürlüğü içme suyuna son olarak Ocak 2025'te yüzde 30 oranında zam yapmıştı. Cemil Tugay'ın yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüttüğü İZSU Genel Müdürlüğü, zamma gerekçe olarak elektrik fiyatlarındaki artışı gösterdi.

AZ TÜKETEN AZ ÖDEYECEK

İZSU Genel Kurulunda kabul edilen yeni tarifeye göre konutlarda 0-4 metreküp su tüketimi olan aboneler zamdan muaf tutuldu. 2. kademe olarak tanımlanan 5-10 metreküp arası su tüketimine ise yüzde 15 oranında fiyat artışı öngörüldü.

KATLAMALI ZAM

Yeni tarifeye göre 11-20 metreküp arası tüketimi olan 3. Kademeye kullanım oranına göre yüzde 25, 4. Kademe olan 21 metreküp ve üzeri kademeye ise yine kullanım oranına göre yüzde 35'lik artış yapıldı. Yeni tarifelerin uygulanmasıyla işyerlerindeki oranlar da değişecek. Buna göre 0-4 metreküp su tüketimi olan küçük esnafın su tarifelerinde bir artışa gidilmeyecek. İşyerlerindeki diğer kademelerin artış oranları da, konut aboneleriyle birebir aynı olacak.

SON ZAM OCAK 2025'TE YAPILMIŞTI

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, Haziran 2024'te içme suyuna yüzde 45, Ocak 2025'te ise yüzde 30 zam yapmıştı. Son zamla birlikte 1 yıl içinde içme suyuna yapılan zam oranı yüzde 110 seviyelerine yükseldi.