Küresel ticaretin rayları Türkiye’de döşeniyor

TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, Türkiye'nin son 22 yılda ulaştırma için 280 milyar dolarlık yatırım yaptığını belirtip Boğaz'ın demiryolu hattı ile bağlanmasını sağlayacak yeni bir demiryolu projesi hazırlandığını açıkladı. Kurt, Türkiye'nin kritik projeleri ile ilgili gelinen noktayı şöyle anlattı:

BOĞAZA YENİ TREN HATTI: Marmaray'la birlikte Asya ile Avrupa, İstanbul Boğazı üzerinden demiryolu hattıyla birbirine bağlanmıştır. Boğazlardan farklı bir demiryolu geçişine imkân sağlayacak 120 kilometre uzunluğundaki Gebze-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı- Çatalca Demiryolu Projesi ile Divriği-Kars arasındaki mevcut hattımızın altyapı standartlarının yükseltilmesi amacıyla proje çalışmalarımız, ihale süreçleri ve kredi süreçleri devam etmektedir.

2 BİN 251 KİLOMETLİK HAT: 2 bin 251 kilometre hızlı demiryolu ağıyla insanları yeni ulaşım konforuyla tanıştırdık. Böylece Türkiye'nin dünyada 8'inci, Avrupa'da 6'ncı yüksek hızlı tren işletmecisi olduk.

4 BİN 16 KİLOMETRE YENİ HAT: Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı hedefleri doğrultusunda 3 bin 830 kilometresi hızlı tren, 186 kilometresi konvansiyonel hat olmak üzere 4 bin 16 kilometrelik yeni demiryolu hattında yapım çalışmaları yürütüyoruz.

5 BİN 360 KİLOMETRELİK YENİ HAT: Doğu-batı ve kuzey-güney akslarında yeni taşıma koridorlarının oluşturulması amacıyla 5 bin 360 kilometrelik demiryolu hattında etüt ve proje çalışmalarının devam ediyor.

DEPREM BÖLGESİ AÇILIYOR: 6 Şubat depremleri nedeniyle oluşan hasarların giderilmesi için bugüne kadar 19.2 milyar lira harcama yapıldı. Depremde büyük hasar gören Malatya Narlı-Nurdağı kesiminin açılması için yapılan çalışmalarda son aşamaya gelindi. 1 ay içinde aktif olmasını planlıyoruz.

BANLİYÖ HATLARI: TCDD olarak şehir içi banliyö sistemleri ile özellikle büyükşehirlerin ulaşım ve trafik problemlerinin çözümüne katkı sağladık.



280 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Son 22 yılda 62.8 milyar doları demiryolu sektörüne olmak üzere ulaştırma sektörüne 280 milyar dolar tutarında yatırım yapılmış, demiryolu sektörüne yapılan yatırımın yüzde 60'ı olan 37.7 milyar doları teşekkülümüzce gerçekleştirilmiştir.



KALKINMA YOLU

Ülkemizin konumunu güçlendirmek adına Orta Koridor'a ilave olarak Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı orijinli Çin-Basra-Türkiye-Avrupa destinasyonunda Kalkınma Yolu Koridoru da bölge ülkeleriyle gerçekleştirilen işbirliği çerçevesinde hızla devam etmektedir. 6 bin 314 kilometrelik Kalkınma Yolu Koridoru'nun 1200 kilometresi Irak sınırlarında, 2 bin 100 kilometresi ise ülkemiz üzerinden geçmektedir. Bu koridor üzerinde yapımı devam eden toplam 928 kilometre uzunluğundaki projelere ek olarak toplam uzunluğu 501 kilometre olan Gaziantep-Şanlıurfa- Mardin-Nusaybin-Ovaköy proje çalışmalarımız ve yatırım programına alma sürecimiz devam etmektedir. Projenin 127 kilometre uzunluğundaki Nusaybin- Cizre-Ovaköy ve 136 kilometre uzunluğundaki Gaziantep-Şanlıurfa kesiminin projeleri tamamlanmıştır. 180 kilometrelik Şanlıurfa-Mardin ve 58 kilometrelik Mardin-Nusaybin kesimlerin proje çalışmaları devam etmektedir.