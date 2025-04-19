Sokak provokasyonlarında 189 sanık hâkim karşısında

Yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası başlayan protesto eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle aralarında gazetecilerin de olduğu toplam 189 sanığın yargılaması iki farklı mahkemede başladı. 189 sanık dün iki ayrı davada hâkim karşısına çıktı. Kimlik tespitlerinin ardından avukatların talepleri alındı. Sanık avukatları derhal beraat kararı verilerek dosyalarının ayrılmasını talep etti. Duruşma savcısı, "İddialar bu aşamada yargılamaya muhtaç" diyerek beraat talebinin reddini istedi. Mahkeme, gazeteciler ve dört avukatın dosyasının ayrılmasına karar verdi.