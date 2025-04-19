‘Suç var ama ben yapmadım’ kavgası

Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün tutuklanmasıyla sonuçlanan ihaleye karıştırma fesat operasyonunda; Gül'ün evinde Beykoz Belediyesi'nin gölge başkanı olarak nitelendirilen Başkan Yardımcısı Bilgehan Murat Miniç'e ait olan yaklaşık 860 bin TL de çıktı. 07.30'da Gül'ün evinde polislere kapıyı açan Miniç, "Ben kendisine destek olmaya gelmiştim" diyerek savunma yapmış ancak bu olaydan sonra görevinden alınmıştı. Evde yapılan aramada bulunan Fidan Gül'e ait 3 telefon ve 393 bin TL paraya da el konuldu.

Öte yandan tutuklu CHP'li eski Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Fidan Gül'ün 'Tüm ihalelerde usulsüzlük vardı. Benim vicdanım sızlıyor. Başkan Köseler ve Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ihaleye girecek firmalarla toplantı yaptı" şeklindeki savunmasına sosyal medyadan "Fidan Gül'ün mesnetsiz iddiaları, suçtan kurtulmaya yönelik bir algı yaratma çabasından ibarettir. Tamamen şahsi ve soyut iddialara dayanan bu beyanlar esas alınamaz" açıklamasıyla yanıt verdi.