Milletin Meclisi 105 yaşında

23 Nisan 1920... Sadece Kurtuluş Savaşı'nın değil aynı zamanda milletin iman şuuru ile azim ve inancının da sembolü oldu. Bundan 105 yıl önce Hacı Bayram Camii'nde on binlerce kişinin katıldığı tören Türk milletinin azim, inanç ve imanla, işgal güçlerine karşı giriştiği destansı bir kurtuluş mücadelesinin de kıvılcımı olacaktı. Cuma namazı sonrasında on binlerin tek bir ağızdan yaptığı dua ve kesilen kurbana müteakip açılan Meclis halkın sadece siyasi değil, dini ve milli değerlerini de temsil etmesi bakımından tarihe geçti.

200 BİN İŞGAL ASKERİ...

TBMM'nin açıldığı dönemin zorlu koşullarını SABAH'a değerlendiren Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satan, "Meclis açıldığında topraklarımızda tam 200 bin yabancı asker vardı. Bu rakam, Meclis'in hangi şartlar altında kurulduğunu anlamamız açısından oldukça çarpıcı" dedi.

MUCİZEYE İNANANLAR...

Satan, "Güneyde 20 bin silahlı Ermeni çetesi, Karadeniz'de ise 30 bin kişilik Pontusçu Rum grubu vardı. Buna karşılık Ankara'da kurulan Meclis'in emrinde sadece 30 bin kişilik düzenli ordu ve 15 bin kişilik Kuvayı Milliye gücü bulunuyordu. Böylesine umutsuz şartlar altında kurulan bu Meclis, mucizeye inanların Meclis'idir" ifadelerini kullandı.

HALKIN İNANCI MECLİS'İ VAR ETTİ

OSMANLI İmparatorluğu'nun 1. Dünya Savaşı'ndan mağlup çıkmasının ardından, Mondros Mütarekesi'ne rağmen ülke dört bir yandan işgale uğradı. Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattı. Amasya Tamimi ve ardından gelen Erzurum ile Sivas Kongreleri, milletin kendi kaderini tayin edeceği kararlılığı ortaya koydu.

ADIM ADIM 23 NİSAN'A...

1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla bu tarih "Milli Egemenlik Günü" olarak kabul edildi. 1921'de çıkarılan bir yasa ile 23 Nisan, resmi bayram olarak kutlanmaya başlandı. 1927'de Mustafa Kemal Atatürk, bu bayramı çocuklara armağan etti ve ilk kez "Çocuk Bayramı" olarak kutlandı. 1935'te "Milli Bayramlar Kanunu" ile resmiyet kazandı. 1981'den itibaren ise bugünkü adıyla "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olarak kutlanmaya devam etti.