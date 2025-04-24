23 Nisan’da çocuklar gibi şen

TBMM'nin açılışının 105. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yurdun dört bir yanında renkli görüntülerle kutlandı. İşte kutlamalardan notlar:

Konya'da hayata geçirilen, DOSD ile Down sendromlu çocuklar ve aileleri, oyunlar, yarışmalar, şarkılar ve diğer sürpriz eğlencelerle eşsiz güzellikte bir gün yaşadı.

Kapadokya'da sabahın erken saatlerinde sıcak hava balonları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Türk bayrakları ile havalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü personelinin çocukları, bu özel gün kapsamında polis üniforması giyerek emniyetin farklı birimlerinde görevlendirildi.

Diyarbakır'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanırken, merkez Kayapınar ilçesindeki Akşemsettin İlkokulu'ndaki minik öğrenciler, güzel bir gösteriye imza attı. Okulda görevli 1'inci sınıf öğretmeni Gonca Devecioğlu ve öğrencileri tarafından hazırlanan gösteri, minik öğrencilerin okuduğu şiirlerle başladı. Ardından, ellerinde Türk bayraklarıyla kırmızı Atatürk tişörtü giyen öğrenciler, coşkulu bir gösteriye imza attı.

Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesi ise KAFUM fuar alanında 23 Nisan şenliği düzenledi. Şenlikte çocuklar lunapark, jonklör gösterisi, şişme oyun alanlarının keyfini çıkardı.

Kars'ta köy okulu öğrencileri Atatürk fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı.

İstanbul'da yaşanan deprem nedeniyle 23 Nisan coşkusu yarım kaldı.



Mustafa BAKIRHAN-Hüseyin KAÇAR-Mehmet DEMİRHAN-Fulda SARIYER-Tolga YANIK-Abbas ÇAKAR-Özgür ÖZDEMİR- Murat ÜRTEKİN- Faruk KÜÇÜK/SABAH