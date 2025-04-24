Pençe Kilit’te hain saldırıda uzman onbaşı şehit oldu

PENÇE-Kilit operasyonu bölgesinde, 22 Nisan'da terör saldırısında ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day (23), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Acı haberi alan Trabzon'daki baba Mecit ile anne Hatice Day gözyaşlarına boğuldu. Şırnak'ta yapılan törenle memleketine uğurlanan Day, bugün İskenderpaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek. Batman'da kendi silahı ile ağır yaralanan Uzman Çavuş Şükrü Taş (55), 6 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti. Taş'ın cenazesi memleketi Mardin'e uğurlandı.