Haberler Gündem Haberleri Pençe Kilit’te hain saldırıda uzman onbaşı şehit oldu
Giriş Tarihi: 24.4.2025

Pençe Kilit’te hain saldırıda uzman onbaşı şehit oldu

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Pençe Kilit’te hain saldırıda uzman onbaşı şehit oldu
PENÇE-Kilit operasyonu bölgesinde, 22 Nisan'da terör saldırısında ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day (23), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Acı haberi alan Trabzon'daki baba Mecit ile anne Hatice Day gözyaşlarına boğuldu. Şırnak'ta yapılan törenle memleketine uğurlanan Day, bugün İskenderpaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek. Batman'da kendi silahı ile ağır yaralanan Uzman Çavuş Şükrü Taş (55), 6 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti. Taş'ın cenazesi memleketi Mardin'e uğurlandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Pençe Kilit’te hain saldırıda uzman onbaşı şehit oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz