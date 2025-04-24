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Giriş Tarihi: 24.4.2025 13:30

Sakarya yardım TIR'ı gönderdi: Üsküdar engelledi...

İstanbul’da büyük paniğe neden olan depremin ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Üsküdar Meydanı’nda faaliyete geçirmek istediği yardım ve destek TIR’ına CHP’li Üsküdar Belediyesi izin vermedi. Sakarya Büyükşehir, yaşananlara resmi X hesabından tepki gösterdi. Gösterilen tepki sonrasında Üsküdar Belediyesi TIR'ın faaliyetine izin verdi.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Sakarya yardım TIR’ı gönderdi: Üsküdar engelledi...

İstanbul ve çevresini etkileyen 6.2 büyüklüğündeki deprem ve artçılarının ardından halk büyük panik yaşayarak sokağa döküldü. İstanbullulara destek olmak için birçok kurum çalışma başlatırken Sakarya Büyükşehir Belediyesi de İstanbul'a yardım destek TIR'ı gönderdi. Üsküdar Meydanı'nda yardım ve destek TIR'ı bulundurmak istedi. Ancak CHP'li Üsküdar Belediyesi TIR'a izin vermedi.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PAYLAŞIM YAPTI

Sakarya Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Üsküdar Belediyesi, İstanbullu kardeşlerimize bir sıcak çorba ikram etmemizi bile engellemeye çalıştı" denildi.

TEPKİ SONRASINDA İZİN VERDİ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından Üsküdar Belediyesi'nin mobil destek TIR'ına izin verdi.

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Sakarya yardım TIR'ı gönderdi: Üsküdar engelledi...
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