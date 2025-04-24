Son dakika | İBB’deki yolsuzluk ağının kritik ismi Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı’nın avukatları için tutuklama talebi

MURAT ONGUN'UN SKANDALLARI...

İBB iştiraki Kültür A.Ş.'de 2012 senesinde avukat olarak çalışmaya başlayan ve 2023 Şubat ayına kadar kurumdaki görevine devam eden kurum avukatı Selman Narman da yolsuzluk soruşturması kapsamında açık tanık olarak ifade veren isimlerden bir tanesi oldu.

İfadesine, "2019 belediye seçimlerinden Şubat 2023'e kadar bizzat şahit olduğum usulsüz ihale ve işlemlere ilişkin bir takım bilgiler vermek istiyorum" diyerek başlayan Narman, o dönem Serdal Taşkın'ın Genel Müdür olarak çalıştığını ancak ihaleleri organize eden asıl kişinin İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun olduğunu dile getirdi.