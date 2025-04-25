Aynı ruhla 110. yıl

Çanakkale Kara Savaşlarının 110'uncu yıldönümü dolayısıyla, Şehitler Abidesi'nde anlamlı bir tören düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde gerçekleşen törene, yerli ve yabancı birçok devlet temsilcisi, askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağı göndere çekildi. Tören boyunca Çanakkale Savaşları'na katılan ülkelerin temsilcileri de hazır bulundu. Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, törende yaptığı konuşmada "Milli Mücadelemize ve Cumhuriyetimize giden yol burada yani Çanakkale'de başlamıştır.

Çanakkale'yi geçilmez yapanları, bu toprakları bize vatan yapanları, Cumhuriyetimizi kuranları saygı ve şükran duygularımızla anıyoruz" dedi. İtilaf Devletleri adına konuşan Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi 2'nci Elizabeth'in kızı Anne ise Çanakkale ruhuna vurgu yaparak "Karşıt taraflarda savaşmış olsak da bugün burada güvenilir dostlar ve NATO müttefikleri olarak bulunuyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Sizler, Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve rahat uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra, artık bizim evlatlarımız olmuşlardır' sözleri bu zaferi en iyi şekilde somutlaştırmaktadır" dedi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gözhan Yazgı ise "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum' sözü, işte bu mücadeleyi tarihin en şanlı sayfalarına mühürlemiştir. O gün, kurşunla değil, imanla yazılan bir destandı Çanakkale" şeklinde konuştu.

ABİDEDE DUYGUSAL ANLAR

Ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından mehter gösterisi sergilendi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve gazilerin katılımıyla resmi geçit töreni gerçekleştirildi. Şehitlik defteri imzalandı, şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı. Törenin en dikkat çeken anlarından biri, Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı SOLOTÜRK ekibinin gökyüzünde gerçekleştirdiği gösteri uçuşu oldu. Katılımcılara duygu dolu anlar yaşatan tören, saat 12.45 itibarıyla sona erdi. Karadan çıkarma yapan İtilaf Devletleri'ne geçit vermeyerek büyük bir destan yazan 57'nci Alay için anma yürüyüşü de bugün gerçekleşecek. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da ANZAK Günü Anma Törenleri kapsamında ülkemizde bulunan Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxxon'u İstanbul'da kabul edecek.





SAVAŞIN KADERİNİ DEĞİŞTİREN 57. ALAY

Çanakkale Savaşları'nda Yarbay Mustafa Kemal'in "Ben size taarruzu emretmiyorum ölmeyi emrediyorum" sözüyle canlarını ortaya koyarak düşmanın üzerine yürüyen ve adını tarihe "kahraman birlik" olarak altın harflerle yazdıran 19. Tümen'e bağlı 57. Alay, 110 yıl önceki savaşın mihenk taşları arasında yer alıyor. 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, 25 Nisan sabahında Arıburnu bölgesinden duyulan top sesleri üzerine bölgeye bir tabur sevkinin gündeme gelmesiyle tümene bağlı 57. Alay'ı, bir top bataryası ve süvari birliğiyle bölgeye gönderdi. Mustafa Kemal'in "Ben size taarruzu emretmiyorum ölmeyi emrediyorum" sözüyle gözünü kırpmadan düşmanın üzerine yürüyen 57. Alay ve diğer birliklerin katıldığı taarruzla ilgili İngiliz Subay General Hamilton'ın "Gebe dağlar Türk doğurmakta devam ediyor" sözü de o yıllarda Türk askerinin ortaya koyduğu mücadeleyi akıllara kazıdı.