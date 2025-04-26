İstanbul’da 1 saatte 4 sarsıntı

Marmara Denizi Silivri açıklarında 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. İstanbul, AFAD verilerine göre dün akşam 3.5 ila 4.3 büyüklüğünde 4 artçı depremle sarsıldı. Büyükçekmece açıklarında saat 20.21'de 3.5, saat 20.40'ta 4,3, saat 21.06'da 3,5 ve saat 21.07'de de 3,7 büyüklüğünde artçı depremler yaşandı. Başta Büyükçekmece, Küçükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü olmak üzere çevre ilçelerde depremi hisseden İstanbullular ev ve iş yerlerinden çıkarak sokaklara ve korunaklı alanlara indi. Vatandaşlar evlerinden battaniyelerini alarak yakınlarındaki parklara ve millet bahçelerine akın etti.