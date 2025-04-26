İstanbullu üçüncü geceyi de dışarıda geçirdi: Arka arkaya gelen artçılar korkuttu

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine girmekten kaçınanların deprem nöbeti 3'ncü gecede de devam etti. Bahçelievler'de bulunan bir parkta, geceyi dışarıda geçiren vatandaşların bazıları kurulan çadırlarda kalırken, kendine çadır bulamayanlar ise battaniye ve örtülerle sığınacak alanlar oluşturdu. Çocuklar parktaki oyun gruplarında oynarken, gençler top oynadı. Yine Bahçelievler'de bulunan açık bir alanda geceyi geçiren vatandaşlar ise semaverde demledikleri çayın eşliğinde bağlama çalıp türkü söyleyerek vakit geçirdi. Ateş başında oturanlar artçı sarsıntıların geçmesini bekledi.

'TEKRAR AYNI ŞEYİ YAŞAYINCA KENDİMİZİ DIŞARI ATTIK'

Geceyi çadırda geçireceklerini söyleyen Yahya Eminoğlu, "Çocuklarla 23 Nisan kutlamalarından dönmüştük. Evde kahvaltı yapıyorduk. Bayağı bir sarsıntı hissettik. Çocuklar bayağı bir panik ve tedirgin olduğu için dışarıya çıktık. İki gündür daha güvenli olduğunu hissettiğimiz kardeşimin evinde kaldık. Bu akşam eve geldik, tekrar aynı şeyi yaşayınca kendimizi dışarıya attık. En son artçıdan sonra tedirginlik ve çocukların huzursuz olmasından dolayı çıktık" ifadelerini kullandı.

'ARTÇILAR DEVAM ETMEZSE EVİMİZE GİDEBİLİRİZ'

Bahçelievler'de bulunan açık alanda ailesiyle birlikte artçıların geçmesini bekleyen bir kişi, "6.2 büyüklüğünde bir deprem uzun zamandır olmamıştı. İyi bir sarsıntı oldu. Büyük depremi bekliyoruz ama alışık değiliz. Çok rahattık, önlem almamız gerekiyordu ama almadık. Normal, rahat bir şekilde yaşıyorduk. 6.2'lik deprem bayağı bir sarstı bizi, dışarıya çıkmak zorunda kaldık. Bir gün sonra eve geçtik. 4.3 büyüklüğündeki artçı depremin ardından tekrardan dışarıya çıktık. Binamız eski, Bahçelievler'de bu daha da çok, hepsi 95-96 yapımı, neredeyse bizimle yaşıt. Mecbur dışarıya çıkmak zorunda kaldık. Rasathaneden kontrollerimizi yapıyoruz. Artçılar devam etmezse, ateşimiz bittikten sonra eve gidebiliriz" dedi.

Öte yandan, belediye ekipleri evlerine giremeyen vatandaşlara çay ve ikram dağıttı.