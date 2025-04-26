Millet bahçeleri vatandaşın sığınağı oldu

Başkan Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçirilen millet bahçelerinin olağanüsütü durumlar için de ne kadar değerli olduğu 6.2'lik deprem sonrası daha iyi anlaşıldı. Millet bahçeleri ağırladığı yüz binlerce kişi için güvenli liman vazifesi gördü. Sarsıntının ardından park ve bahçelerde adım atacak yer kalmadı. Toplanma alanlarına insanlar sığmadı. AK Parti'nin 2018 yılından itibaren uygulamaya koyduğu, o dönemin muhalefetin israf gibi gösterip hafife almaya çalıştığı millet bahçeleri vatandaşa sığınak oldu. İstanbullular Başakşehir, Fatih, Bağcılar, Silivri, Esenler 15 Temmuz, Halkalı, Nakkaştepe, Ümraniye ve Zeytinburnu millet bahçelerine aktı. Aileleriyle millet bahçelerine gelenlerden bazıları çadır kurarak geceyi burada geçirdi. Bazı kuruluşlar da bu kişilere yiyecek ve içecek ikramında bulundu.