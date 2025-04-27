24 ağır müebbet ve 582 yıl hapis cezası

Hakkâri'nin Aktütün Karakolu'na 2008 yılında yapılan saldırılarda yer alan ve 'Serkeft' kod isimli terörist Hamza Doğrul'un yargılandığı davada karar çıktı. Doğrul, 24 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 582 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 9 Mayıs 2008'deki saldırıda 6 asker şehit olmuş, 24 asker ve 2 sivil yaralanmıştı. 3 Ekim 2008'de yapılan ikinci saldırıda ise 17 askerimiz şehit oldu. Bu saldırı, PKK'nın en kanlı saldırılarından biriydi. Terörist Hamza Doğrul, her iki saldırıda da aktif rol aldı; keşif yaptı, mühimmat taşıdı ve TSK unsurlarına karşı mevzide bekledi. Doğrul, 2017 yılında İstanbul'da bombalı eylem hazırlığı yaparken yakalandı. Kamyonette bulunan patlayıcı maddelerle, Bayrampaşa Çevik Kuvvet otobüsüne yönelik eylem hazırlığındayken gözaltına alındı. 2008'de PKK'nın dağ kadrosuna katılan Doğrul, Aktütün Karakolu'na yapılan saldırıya da katıldığını kabul etti.