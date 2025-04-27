Değerlerimizden asla taviz vermedik

İlim Yayma Cemiyeti'nin 65'inci Olağan Genel Kurulu, İstanbul Başakşehir'de yapıldı. Kurula video mesaj gönderen Başkan Erdoğan özetle şunları söyledi:

❱ İlim Yayma Cemiyeti sadece bir gönüllü teşekkül değildir, aynı zamanda bir gönül hareketidir. Cemiyetin özellikle millete, ümmete ve insanlığa faydalı nesiller yetiştirme misyonu her türlü takdirin üzerindedir. Biz de bu camianın bir mensubu olmaktan daima şeref duyduk. İlk gençlik yıllarımızdan itibaren bu güzide çatının altında yer aldık. Burada kalbi, ülkesine ve milletine hizmet aşkıyla dolu nice insan tanıdık. Bu insanların hepsi adlarını milletimizin kalbine yazdırmışlardır.

❱ Bu aziz çatı altında edindiğimiz değerler, hasletler ve prensipler hayatta olduğu gibi siyasette de bize yol gösterdi. İlim Yayma Cemiyeti'nin kimliğinin omuzlarımıza yüklediği yükü her zaman layıkıyla taşımaya gayret ettik. Evet, ilim yayma hikâyesi Türkiye'nin hikâyesidir. Bizim de hikâyemizdir. Cemiyetin kuruluşunda olduğu gibi bizler de ciddi zorluklarla karşılaştık. Hak etmediğimiz itham ve iftiraların muhatabı olduk. Haksızlıklara maruz kaldık. Doğrudan canımıza kasteden kalleş saldırıların hedefi olduk. Ama inandığımız değerlerden ve hedeflerimizden asla taviz vermedik. 'İman varsa imkân da vardır' inancıyla mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadık. Bunda ilim yayma bünyesinde öğrendiğimiz ve kendimize pusula edindiğimiz hasletlerin tabii ki büyük rolü bulunuyordu. İlim yayma ocağı tütmeye halen devam ediyor.



TEKNOFEST GENÇLİĞİ GÜMBÜR GÜMBÜR

Bir yıl sonrasını düşünüyorsanız, tohum ekin. On yıl sonrasını düşünüyorsanız, fidan dikin. Yüz yıl sonrasını düşünüyorsanız, insan yetiştirin. Bizim de tüm gayemiz işte budur. İnsan yetiştirmek, insan yetiştirmek. Bizden devraldığı sancağı yukarılara taşıyacak dava ve misyon sahibi nesiller yetiştirmek. Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun TEKNOFEST gençliği maşallah gümbür gümbür geliyor.