Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan'dan 'Saklı Kalanlar' sergisi paylaşımı: Kültürün korunmasının önemini bir kez daha hatırlatıyor
Giriş Tarihi: 27.4.2025 14:21

Emine Erdoğan'dan 'Saklı Kalanlar' sergisi paylaşımı: Kültürün korunmasının önemini bir kez daha hatırlatıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine ErdoğanTürkiye’de bir ilke imza atılarak, yerli el yapımı kağıtların kullanıldığı saklı kalmış bir bohçanın içinden çıkan el yazması kitabına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Emine Erdoğan paylaşımında, "Toprağın ve zamanın içinden çıkıp bize ulaşan bu kıymetli mirasın, nice eserlerin doğuşuna vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

İHA
Emine Erdoğan’dan ’Saklı Kalanlar’ sergisi paylaşımı: Kültürün korunmasının önemini bir kez daha hatırlatıyor

Kahramanmaraş'ta restorasyon sürecinde Türkiye'de bir ilke imza atılarak, yerli el yapımı kağıtların kullanıldığı saklı kalmış bir bohçanın içinden çıkan el yazması kitabın süreci tamamlandı. 'saklı Kalanlar' isimli sergiyle izlenime sunulan sergiye ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"KÜLTÜRÜN KORUNMASININ ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA HATIRLATIYOR"

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Geçmişten günümüze uzanan bir hafızanın sessiz tanığı olan 'Saklı Kalanlar' sergisi, bilgi ve kültürün korunmasının önemini bir kez daha hatırlatıyor. Toprağın ve zamanın içinden çıkıp bize ulaşan bu kıymetli mirasın, nice eserlerin doğuşuna vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
Paylaşımda, Asitane Vakfı tarafından hazırlanan "Saklı Kalanlar" sergisinden görüntülerin yer aldığı videoya da yer verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Emine Erdoğan'dan 'Saklı Kalanlar' sergisi paylaşımı: Kültürün korunmasının önemini bir kez daha hatırlatıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz