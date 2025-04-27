Sağlık Bakanı Memişoğlu: Sağlık turizminde hedef 20 milyar dolar

Sağlık Bakanlığı himayesinde ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) organizasyonunda Edirne'de düzenlenen "Balkan Ülkeleri Sağlık İş Forumu"nda hedefler açıklandı.Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık turizminde yıllık 20 milyar dolarlık gelir hedeflediğini duyurdu. Bakan Memişoğlu, yayımlanan yeni yönetmelikle sağlık turizminde erişilebilirlik ve hasta dostu yaklaşımın güçlendirileceğini, tüm sağlık tesisleri ve aracı kuruluşların HealthTürkiye portalı üzerinden entegre çalışacağını belirtti.Yurtdışından gelen hastalar aldıkları sağlık hizmetlerini portal üzerinden görüntüleyebilecek. Ayrıca, ameliyathane ortamında yapılacak tüm cerrahi işlemler için komplikasyon sigortası zorunlu hale getirilecek.Türkiye, sağlık sektöründeki altyapı kapasitesi, erişilebilir sağlık sistemi ve deneyimli sağlık çalışanları ile sağlık turizminde dünya markası olmayı hedefliyor.