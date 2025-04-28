Erdoğan yarın İtalya’ya gidiyor

Türk ve İtalyan iş insanları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın İtalya'ya gerçekleştireceği ziyareti heyecanla beklerken, yapılacak görüşmelerde savunmadan havacılığa, siber güvenlikten enerji ve otomotive kadar çeşitli alanlarda yeni işbirliği kapılarının açılması bekleniyor. Türkiye-İtalya 4. Hükümetler Arası Zirvesi, Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin başkanlığında 29 Nisan'da gerçekleştirilecek. Roma'daki zirvede iki ülke arasındaki diplomatik ve siyasi ilişkilerinin yanı sıra ekonomik işbirliği de gündemde olacak. Ziyaret kapsamında düzenlenecek iş forumunda; özellikle savunma, havacılık, siber güvenlik, enerji, otomotiv ve altyapı sektörlerindeki iş fırsatlarının masaya yatırılması planlanıyor. Türkiye ile İtalya arasında 32 milyar dolara ulaşan ticaret hacmi ekonomik ilişkilerdeki olumlu seyri gösterirken, son dönemde özellikle savunma sanayisindeki temas trafiğinin yoğunlaşmasının yeni hedeflere ulaşmada itici güç olması bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın, bakanlar ve iş insanlarıyla birlikte gerçekleştireceği kritik ziyaretin yeni önemli anlaşmalara ve işbirliklerine kapı açacağı belirtiliyor.