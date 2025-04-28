Kabinede deprem toplantısı

Kabinenin bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanması bekleniyor. Kabinede ana gündem olarak İstanbul'da gerçekleşen 6.2'lik depremin görüşülmesi bekleniyor. Art arda gerçekleşen depremler sonrası bölgede sürdürülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin rakamlar gözden geçirilecekken, riskli binalara yönelik atılacak adımlarda gündemde olacak.Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gözler PKK terör örgütünün silah bırakma kararına çevrildi. 27 Şubat sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüştü, 4. İmralı ziyareti yapıldı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Görüşmelerdeki son durumunda masaya yatırılması beklenen kabine toplantısında, İmralı heyetinin 2 ay sonra silah bırakılacağını açıklaması ile gelinen son nokta kabine toplantısında ele alınacak. Suriye'de gelişmeler ve Gazze'deki ateşkes süreci Kabine Toplantısının dış başlıkları arasında yer alacak.