Sırrı Süreyya Önder’in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavisi sürüyor. Geçirdiği ağır ameliyat sonrası 12 gündür yoğun bakımda tutulan Sırrı Süreyya Önder'in durumunun stabil olduğu öğrenildi.Kalp krizi geçiren ve aort damarı yırtılan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği ameliyat sonrası 12 gündür yoğun bakımda tutuluyor. Tedavisi devam eden Önder'in sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.Önder'in annesi ve ablasının hastanedeki bekleyişi ise sürerken, hastanenin karşısına Önder'in sağlığına kavuşmasıyla ilgili temennilerin yer aldığı afişler asıldı.