Dolandırıcı eski kaymakama 70 yıl hapis

Adana Yüreğir'de 12 Eylül 2022'den 24 Ağustos 2023'e kadar kaymakam olarak görev yapan Mustafa Kılıç ile kendisini bir siyasetçinin danışmanı olarak tanıtan Özgür Akgül ve tutuksuz Paşa Yaşar'ın yargılandığı Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması yapıldı. Mahkeme heyeti, sanık Kılıç'ı 'Kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 70 yıl hapis ve 601 bin lira adli para cezasına, sanık Özgür Akgül'ü de 46 yıl 4 ay hapis ve 408 bin lira adli para cezasına mahkûm edip tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Kılıç'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için olmayan ihaleleri varmış gibi göstererek çok sayıda firmadan 'teminat' adı altında, şahsi hesabına para yatırtarak yaklaşık 50 milyon lira dolandırıcılık yaptığı iddia edilmişti.