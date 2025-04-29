Vatandaş tehlikede belediye konser peşinde

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2024 yılı faaliyet raporu, bütçe kullanımındaki dikkat çekici tercihlerle gündem oldu. Rapora göre, başkentte önemli bir sorun olarak öne çıkan başıboş sokak köpekleri için ayrılan 30 milyon TL'lik barınak bütçesi kullanılmazken, kültürel etkinlikler için ayrılan 110 milyon TL'lik bütçe dört kat aşarak 438 milyon TL'ye ulaştı.

4 KATI HARCANDI

AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ankaralılar çocuklarını sokağa çıkaramıyor, belediye ise konserlere yüz milyonlarca lira harcıyor" ifadeleriyle Mansur Yavaş yönetimini sert dille eleştirdi. Yalçın, belediyenin asli görevlerinden birinin vatandaşın can güvenliğini sağlamak olduğunu hatırlatarak, "Barınak yapımı için ayrılan bütçeden tek kuruş harcanmadı. Ancak konserler için öngörülen bütçenin dört katı harcandı. Bir tarafta yüzde sıfır, diğer tarafta yüzde 438 gerçekleşme var" dedi.

ABB'nin düzenlediği etkinlikler kapsamında yapılan harcamalar da rapora yansıdı. Belediye tarafından Ebru Gündeş konserine 44 milyon TL, Mor ve Ötesi konserine 78.5 milyon TL, Candan Erçetin konserine 98 milyon TL gibi yüksek ödemeler yapıldığı ortaya çıktı. Belediye Başkanı Mansur Yavaş, harcamalara yönelik eleştirileri başlangıçta "algı operasyonu" olarak nitelese de daha sonra rakamları doğruladı. Yavaş'ın açıklamasına göre, son beş yılda konser ve etkinlikler için toplamda 810 milyon TL harcandı.

ABB SUSKUN!

Nihat Yalçın ayrıca, harcamaların seçim kampanyası sürecinde belirli şirketler aracılığıyla yönlendirildiğini ileri sürerek, "Mansur Yavaş'ın gerçek yüzü ortaya çıkmıştır. Kaynaklar Ankaralının öncelikli sorunları için değil, farklı amaçlarla kullanılmıştır" ifadelerini kullandı.

ABB yönetimi ise bütçe dağılımına yönelik eleştiriler konusunda henüz resmi bir yanıt vermedi.