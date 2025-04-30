Giriş Tarihi: 30.4.2025 12:14Son Güncelleme: 30.4.2025 12:21
SON DAKİKA | Bakan Tunç: Terörsüz Türkiye sürecinde al-ver olamaz
Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terörsüz Türkiye sürecinde pazarlığın söz konusu olmadığını belirterek, "Bu süreçte al-ver olamaz." dedi.
"Terörsüz Türkiye sürecinde al-ver olamaz. Süreçte pazarlık söz konusu değil." dedi.
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Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Bakan Tunç, "Terörsüz Türkiye sürecinde al-ver olamaz. Süreçte pazarlık söz konusu değil." dedi.
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SON DAKİKA | Bakan Tunç: Terörsüz Türkiye sürecinde al-ver olamaz