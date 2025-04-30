Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Bakan Tunç: Terörsüz Türkiye sürecinde al-ver olamaz
Giriş Tarihi: 30.4.2025 12:14 Son Güncelleme: 30.4.2025 12:21

SON DAKİKA | Bakan Tunç: Terörsüz Türkiye sürecinde al-ver olamaz

Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terörsüz Türkiye sürecinde pazarlığın söz konusu olmadığını belirterek, "Bu süreçte al-ver olamaz." dedi. "Terörsüz Türkiye sürecinde al-ver olamaz. Süreçte pazarlık söz konusu değil." dedi.

SON DAKİKA | Bakan Tunç: Terörsüz Türkiye sürecinde al-ver olamaz

Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Bakan Tunç, "Terörsüz Türkiye sürecinde al-ver olamaz. Süreçte pazarlık söz konusu değil." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Bakan Tunç: Terörsüz Türkiye sürecinde al-ver olamaz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz