Haberler Gündem Haberleri Borsa İstanbul’da manipülasyon operasyonu: 3 ilde 15 kişiye gözaltı kararı!
Giriş Tarihi: 30.4.2025 12:20

Borsa İstanbul’da manipülasyon operasyonu: 3 ilde 15 kişiye gözaltı kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul’da işlem gören bazı paylarda manipülatif işlemler yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik dev bir operasyon düzenlendi.

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Borsa İstanbul’da manipülasyon operasyonu: 3 ilde 15 kişiye gözaltı kararı!

30 Nisan 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonda, yakalama, arama ve el koyma işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular, sermaye piyasalarında yatırımcı güvenliğini tehdit eden organize manipülasyon faaliyetlerine dikkat çekti. Kamuoyuna yapılan açıklamada adli sürecin titizlikle sürdüğü bildirildi.

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Borsa İstanbul’da manipülasyon operasyonu: 3 ilde 15 kişiye gözaltı kararı!
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