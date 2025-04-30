Gaziemir’de grev akşam başladı sabah bitti

İzmir Gaziemir Belediyesinde 29 Nisan Salı günü saat 00.00'da başlayan grev sabah saatlerinde son buldu. Sendikanın dün gece belediye binasına üzerinde 'Bu iş yerinde grev var' yazan pankart asmasının ardından gece geç saatlerde tekrar bir araya gelen taraflar bu sefer anlaşarak toplu sözleşmenin altına imza attı.

İŞÇİLER SABAH ÖĞRENDİ

Sabah hiçbir şeyden habersiz belediye binası önüne gelen işçiler TİS'in imzalandığını öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Belediye önünde toplanan bir grup işçi sendikanın kendilerine danışmadan toplu sözleşmenin altına imza atmasına tepki gösterdi. Bir önceki teklifte olduğu gibi belediye yönetiminin son teklifinin de sandık kurulup oylanmasını isteyen işçiler yaşananlara tepki gösterdi.





EN DÜŞÜK MAAŞ 43 BİN 611 LİRA OLDU

İmzalanan TİS'le ilgili açıklama yapan Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık toplu sözleşmenin herkese hayırlı uğurlu olmasını diledi. Işık tarafların altına imza attığı TİS ile en düşük işçi maaşının mesaisiz 43 bin 611 lira olduğunu söyledi. Işık gruplara göre zam oranlarının yüzde 67 ile 44 arasında değiştiğini belirtti.