Haberler Gündem Haberleri MİT’ten “Bölgesel barış ve istikrar bağlamında Suriye” paneli
Giriş Tarihi: 30.4.2025 14:56

MİT’ten “Bölgesel barış ve istikrar bağlamında Suriye” paneli

Milli İstihbarat Teşkilatı, “Bölgesel Barış ve İstikrar Bağlamında Suriye” başlıklı bir panel düzenledi. Programda yaptığı konuşmada bölgede kurulan yeni denklemde Türkiye'nin dirençli ve temel bir aktör olarak öne çıktığını belirten Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, Suriye'nin üniter devlet yapısının iç ve dış tehditlere karşı korunmasının önemini vurguladı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
MİT’ten Bölgesel barış ve istikrar bağlamında Suriye paneli

Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'de Baas rejiminin düşüşü ve yeni yönetimin kurulmasıyla birlikte ortaya çıkan denklemin bölgesel yansımalarını güvenlik bakış açısıyla ele almak amacıyla "Bölgesel Barış ve İstikrar Bağlamında Suriye" başlıklı bir panel düzenledi.

Programda konuşan, Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, Bölgede kurulan yeni denklemde Türkiye'nin dirençli ve temel bir aktör olarak öne çıktığını belirtti. Köse, Suriye'nin üniter devlet yapısının iç ve dış tehditlere karşı korunmasının önemini vurguladı.

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MİT’ten “Bölgesel barış ve istikrar bağlamında Suriye” paneli
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