MİT’ten “Bölgesel barış ve istikrar bağlamında Suriye” paneli

Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'de Baas rejiminin düşüşü ve yeni yönetimin kurulmasıyla birlikte ortaya çıkan denklemin bölgesel yansımalarını güvenlik bakış açısıyla ele almak amacıyla "Bölgesel Barış ve İstikrar Bağlamında Suriye" başlıklı bir panel düzenledi.

Programda konuşan, Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, Bölgede kurulan yeni denklemde Türkiye'nin dirençli ve temel bir aktör olarak öne çıktığını belirtti. Köse, Suriye'nin üniter devlet yapısının iç ve dış tehditlere karşı korunmasının önemini vurguladı.