18 aktif doktor gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) Ders Çalışma Yurtları ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalarda; haklarında FETÖ terör örgütüne üye itirafçı şahıs beyanı bulunan kişiler tek tek araştırıldı. Bu kapsamda, Bank Asya hesaplarında örgüt liderinin talimatı doğrultusunda para yatırarak hesap artışı tespit edilen, örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık aranma tespitleri bulunan, örgüt tarafından hücresel olarak ders çalışma adı altında oluşturulan ve örgüte müzahir yurtta yapılan TUS kampına katıldıkları şeklinde tespitler bulunan, tamamı aktif doktorluk yapan 18 kişiye yönelik operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli 10 ilde 18 aktif doktor, düzenlenen eşzamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.