Gözyaşları ateşi söndüremedi

TBMM Kartalkaya Araştırma Komisyonu, 78 kişinin hayatını kaybettiği yangında yakınını yitiren aileleri konuk etti. Aileler tek tek söz alıp kendi hikâyelerini anlattı. Aileler konuştukça Komisyon Başkanı Selami Altınok, milletvekilleri, toplantıya katılanlar gözyaşlarını tutamadı.Yangında kızı Nehir (16) ve oğlu Doruk'u (13) kaybeden Duygu Can yaşadıklarını anlattı. Can, "Oğlum Doruk küçücük yaşında bana bir ses kaydı bıraktı. 'Anne yardım et, anne bizi kurtar' demedi. 'Anne seni seviyorum' dedi. Çocuğum öleceğini bile bile bana bu ses kaydını bıraktı" dedi. Can daha sonra Doruk'un "Anne seni çok seviyorum" diyen sesli mesajını komisyona dinletti. Salonda bulunan herkes uzun süre hıçkırıklarla ağladı.Acılı aileler, 12'nci katta kalan otel sahipleri ve özel müşterilerin yangın çıktığı anda haberdar edilip kaçmalarının sağlandığını hatırlattı. Yangında kız kardeşi, eniştesi ile yeğenleri Buse ve Ela Dayı'yı kaybeden Zafer Ekici, "Öpmeye kıyamadığımız canlarımızı toprağa verdim. Otelin 12'nci katından yangını haber alarak kurtulanlar var. Karşıdaki otelde çaylarını, muzlarını yiyerek ekmek teknelerinin yanmasını izliyorlar" dedi. Kız kardeş Aygül Ekici de, "Benim ailemin yarısını kül ettiler" dedi.