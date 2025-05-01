İtirafçı genel müdür yolsuzlukları tek tek ifşa etti

Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu öne sürülen yolsuzluk örgütünün Kültür A.Ş.'deki yolsuzlukları ifşa oldu. Soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan Genel Müdür Murat Abbas, Kültür A.Ş.'de yapılan yolsuzlukları ve usulsüzlükleri tek tek anlattı. İhalelerin talimatla adrese teslim şekilde belirlenen firmalara verildiğini ifade eden Abbas, bu firmalardan ihaleler karşılığında rüşvet alındığını beyan etti. Kültür A.Ş. kasasından müze yapımı sırasında Kahraman isimli bir kişiye 43 milyon TL gayriresmi ödeme yapıldığını belirten Murat Abbas, bu para ile Genel Müdür Yardımcısı Onur Aldı, İletişim Koordinatörlüğü'nde görevli Barış Kılıç ve Kahraman isimli kişinin ev, arsa ve tekne aldığını söyledi. Abbas, Sayıştay müfettişlerinin bu açığı tespit ettiğini ancak Murat Ongun'un Sayıştay tarafını hallettiğini söyledi. 2024 yerel seçimleri öncesi Ertan Yıldız başkanlığında tüm iştiraklerin genel müdürleriyle toplandıklarını da belirten Abbas, "Bu toplantıda iştirak şirketlerin aracı firmalar üzerinden televizyon kanallarına ne kadar para göndereceği belirlendi. Biz Kültür A.Ş. olarak aracı şirkete 10 milyon TL verdik" ifadelerini kullandı.