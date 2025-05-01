Nikâhlandığı gün kazada can verdi

Konya'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 33 yaşındaki Ahmet Bircan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ahmet Bircan ile ilgili acı veren detay da ortaya çıktı. Bircan'ın kazadan saatler önce nikâhlandığı, hafta sonu da düğünü olduğu öğrenildi. Bircan'ın cenazesi öğle namazına müteakip İsmil Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen sürücü Ali Osman Ç. ise ifadesinde, "Trafik lambalarında bekliyordum. Yeşil yanınca hareket ettim. Sol şeridin boş olduğunu görünce sollama yaptım. Sollama yapar yapmaz da şahıs önüme çıktı. Ben şahsa çarpmadan şahıs önüme düştü" dediği öğrenildi.