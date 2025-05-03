23 bin çalışanı kovdu 52 bin yandaşı işe aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CHP'li yönetimi, seçim döneminde 'Çalışan hiçbir emekçinin ekmeğine dokunmayacağız' demesine rağmen göreve gelir gelmez 23 bin tecrübeli personeli kapı dışarı etti. Devr-i sabık duygularıyla 23 bin personeli aileleriyle birlikte yoksulluğa iten CHP'li yönetim, tepkiler karşısında 'İhtiyaç fazlası personel' açıklamasına sığındı ancak kendi dönemlerinde çıkarılan personel yerine 52 bin yeni kişinin işe alındığı belirlendi.

İBB Meclis Denetim Komisyonu ve İBB Meclisi Hukuk Komisyonu Üyesi Muhammet Kaynar, önceki gün kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, "Güya CHP de emek taraftarıdır" diyerek belediye kadrolarının peşkeş çekildiğini ve binlerce insanın emeğinin heba edildiğinin dile getirdi. Açıklamalarının Denetim Komisyonu Raporuna da yansıdığını belirten Muhammet Kaynar, "31 Aralık 2024 itibarıyla İBB'de toplamda 105 bin kişinin çalıştığı belirlendi. İBB'de 50 bin 589 kişi, İETT'de 12 bin 493 kişi, İSKİ'de ise 9 bin 762 kişinin çalıştığı görüldü. Sadece bu 3 kurumun toplam çalışan sayısı 72 bin 844 kişi. Bu rakama 31 adet şirkette çalışanlar dahil değil. Yani, İGDAŞ, İSPARK, İSFALT, İSTON, KİPTAŞ, METRO AŞ, HALK EKMEK, BELTUR, İSTAÇ, KÜLTÜR AŞ, MEDYA AŞ, İSBAK gibi şirketler dahil değil" ifadelerini kullandı.