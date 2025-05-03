Emniyet Genel Müdürlüğü’nden CHP otobüsüne suç duyurusu

Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait otobüs sürücüsünün, kendisini durdurmak isteyen polis memurunun üzerine araç sürmesinin yankıları sürüyor.23 Nisan'da trafiğe kapalı yolda meydana gelen olayla ilgili gözaltına alınan otobüs sürücüsü adli kontrolle serbest bırakılırken, 3 polis memuru ayrı ayrı şikâyetçi oldu.Diğer taraftan Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada olayla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu bilgisini paylaştı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise polisin üzerine araç sürülmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil; devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir" ifadelerine yer verdi.