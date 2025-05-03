‘Terörsüz Türkiye’ ilham kaynağı olacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılmasının yakın coğrafya için de ilham kaynağı olacağını belirtti. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iç cephenin güçlendirilmesi çağrısının, giderek istikrarsızlaşan dünyada Türkiye'nin değerlerini ve kazanımlarını koruma ve ileriye taşıma iradesi olduğunu belirtti. Bunun bölgeye yansımasının ise bölge halkları ile devlet arasında kardeşlik cephesinin yeniden ve güncellenerek inşa edilmesi olduğunu dile getiren Çelik, şunları kaydetti: "Bu, emperyalist paylaşım savaşları ile dünyayı cehenneme çevirmeye çalışanlara karşı, insanlığın ve tüm kardeş halkların hakkının ve hukukunun korunmasıdır. Terörsüz Türkiye hedefi, tüm boyutlarıyla bu gelişmelerin siyasi çatısıdır. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması, ülkemizin her türlü siyasi kaos projesine karşı bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayacağı gibi, yakın coğrafyamız için de ilham kaynağı olacaktır. Yakın coğrafyamızda birtakım güçlerin terör örgütlerini kullanarak vekalet savaşları üretmelerinin engellenmesi için imkan doğacaktır. Böylece bu odakların yakın bölgemizde çeşitli etnik ve mezhep grupları arasında çatışma üretme zemini ellerinden alınacaktır."