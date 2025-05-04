Tartışma yaratan “Sarı Torba” paylaşımı! Zafer Partisi Gençlik Kolları'nın paylaşımına soruşturma

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 18 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Önder'in vefatı, siyasi çevrelerde ve kamuoyunda derin üzüntüye neden oldu.

TARTIŞMA YARATAN "SARI TORBA" PAYLAŞIMI

Önder'in vefatının ardından Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından yaptığı "sarı torba" paylaşımı ise tepki topladı. Kamuoyunda infial yaratan paylaşım, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

ADALET BAKANI TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tepkilere neden olan paylaşım hakkında açıklama yaptı. Tunç, "Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili olarak, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır" dedi.