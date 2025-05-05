AK Parti MYK bugün toplanıyor! Gündemde terörsüz Türkiye var

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde toplanacak. Toplantının saat 15.30'da başlaması planlanıyor. Yoğun gündemle toplanacak olan MYK'da, hem iç hem de dış gündemden ilişkin birçok başlığın masaya yatırılması bekleniyor.