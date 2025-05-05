AK Parti MYK’nın ana gündemi terörsüz Türkiye

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde toplanacak. Toplantının saat 15.30'da başlaması planlanıyor. Yoğun gündemle toplanacak olan MYK'da, hem iç hem de dış gündemden ilişkin birçok başlığın masaya yatırılması bekleniyor. Toplantıda, hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyetinde bulunan Sırrı Süreyya Önder'in vefatı sonrası 'Terörsüz Türkiye' sürecinin gündeme gelmesi bekleniyor. Sürece ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile İmralı Heyeti arasında gerçekleştirilen görüşmede gündeme gelen taleplerde masaya yatırılacak. Hafta sonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen açılışlar ve TEKNOFEST etkinliklerinin de gündeme gelmesi bekleniyor. KKTC'de Yüksek Mahkeme, Millet Bahçesi, Cami ve Kütüphane yapımı sürüyor. Türkiye'nin KKTC'ye yönelik destekleri MYK'da konuşulması bekleniyor. MYK'da ayrıca ekonomik verilerde görüşülecek. Bugün TÜİK tarafından açıklanacak Nisan ayı enflasyon verileri masada olacak. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Nisan ayında İhracat rekoru kırıldığı belirtilmişti. MYK'da ihracat verileri değerlendirilecek. İsrail son olarak Şam ve Hama'ya yönelik hava saldırısı gerçekleştirmişti. İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının masaya yatırılması beklenirken, Gazze'de gerçekleştirilen saldırılarda gündeme gelecek.