Bakan Murat Kurum Malatya’da köy evini teslim alan Ürün ailesini ziyaret etti

BAKAN KURUM KÖY EVLERİNE KONUK OLDU

Bakanlıktan yapılan açıklama göre, Kurum, Malatya ziyareti kapsamında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuyulu Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ürün ve ailesinin yeni köy evlerine konuk oldu. Kurum, ziyarette, Mehmet Ürün'ün annesi 91 yaşındaki Gültekin Ürün ve dayısı 84 yaşındaki Mustafa Yarlına ile de sohbet etti. Murat Kurum'a deprem bölgesindeki çalışmalarından dolayı teşekkür eden Yarlına, "Seni gördük daha iyi olduk. Köylümüz gibi biliyoruz seni, iyi tanıyoruz. Burada seni tanımayan insan yok. Hepimiz de seni iyi tanırız. Çok yoruldun, çok geziyorsun. Senin emeğin çok. Allah yardımcın olsun. Allah senden razı olsun." dedi.