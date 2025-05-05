Başıboş köpekler İzmit TOKİ’de korku saçıyor

Kocaeli İzmit İlçesi Kuruçeşme Akpınar TOKİ Konutları'nda yaşayan bölge sakinlerinin iddiasına göre, sürü halinde dolaşan sokak köpekleri özellikle akşam ve sabah saatlerinde yüksek sesle havlayarak çevreye rahatsızlık veriyor. Vatandaşlar, bu durumun hem huzurlarını bozduğunu hem de gece uykularını etkilediğini belirtiyor. Ayrıca köpeklerin zaman zaman yoldan geçen araçlara ve evlerinden çıkan vatandaşlara saldırdığı da öne sürülüyor. Mahalleli, üzücü bir olay yaşanmadan önce önlem alınmasını istiyor. "Bir faciaya dönüşmeden müdahale edilsin" çağrısı yapan bölge sakinleri, başıboş köpeklerin ilgili belediye ekipleri tarafından toplanarak rehabilitasyon merkezlerine götürülmesini talep ediyor.