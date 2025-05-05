FETÖ ile bağlantılı iki eğitim şirketine müsadere onayı

Yargıtay, FETÖ'yle bağlantılı olduğu tespit edilen Kale Feza Eğitim ve Kale Maltepe Eğitim adlı iki özel şirkete el konulmasını onayladı. Kararda, bu şirketlerin terör örgütünün Kırıkkale'deki eğitim yapılanmasında önemli rol oynadığı vurgulandı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği el koyma kararı, şirket yöneticilerinin itirazlarına rağmen Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından yerinde bulundu. Böylece şirketlerin tüm mal varlıkları devlete geçti. Yargıtay kararında, bu iki şirketin sadece eğitim vermekle kalmadığı, aynı zamanda FETÖ'nün amaçları doğrultusunda insan kaynağı yetiştirdiği ve örgüte finans sağladığı belirtildi. 2015 yılına kadar FETÖ'nün sözde il imamlarının yönetimde yer aldığı, sonrasında ise kayyım atamasını engellemek için şirket hisselerinin sahte yollarla el değiştirildiği ifade edildi. Yargıtay, şirketlerin örgütle bağlantısının açık olduğunu ve faaliyetlerinin kamu yararına olmadığını belirterek el koyma kararının hukuka uygun olduğunu bildirdi. Böylece temyiz başvurusu reddedildi ve karar kesinleşti. Kararda, şirketlerin kazançlarının FETÖ'nün faaliyetlerini finanse etmekte kullanıldığına dikkat çekildi. Kararda, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun ve Türk Ceza Kanunu'nun 54. ve 55. maddeleri çerçevesinde müsadere kararının dayanakları ayrıntılı biçimde açıklandı. Yargıtay kararının ardından dosya, işlemlerin tamamlanması için Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilecek.