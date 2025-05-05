İlim olmazsa toplum gelişmez

Türkiye'nin en prestijli akademi ödüllerinden biri olan İlim Yayma Ödülleri'nin 2-4 Mayıs tarihleri arasındaki istişare kampı sona erdi. İstanbul Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilen programa İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün, İlim Yayma Ödülleri Ödül Komisyonu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy ile 2019, 2021 ve 2023 İlim Yayma Ödülleri'nde ödül alan akademisyenler katıldı. Sağlık alanında kapsamlı stratejik dönüşümlerin ele alındığı toplantıda "Sağlıkta Teknolojik İstiklal" bildirgesini Prof. Dr. İdris Sarısoy, Prof. Dr. Fikrettin Şahin, Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu, Prof. Dr. Zekai Şen, Prof. Mustafa Soylak, Doç. Dr. Hümeyra Özturan, Prof. Dr. İbrahim Akduman, Prof. Dr. İlhami Gülçin, Prof. Dr. Zekeriya Kurşun imzaladı.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan ve bilimsel çalışmaların önemli olduğunun altını çizen Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Bugün tespitler ve somut verilerle "Sağlıkta Teknolojik İstiklal" isimli bir bildirge yayınlıyoruz. Biliyoruz ki bilim olmazsa, ilim olmazsa o toplumun gelişmesinden bahsedilemez. Geçmişe baktığımızda ecdadımız da bu yolu izlemiştir, Müslüman bilim insanları çeşitli alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da bu çalışmaları tüm dünyaya yaymıştır. Dolayısıyla bu mirası üstümüzde taşıyoruz ve bu bildirge bunun için büyük bir adım olur" ifadelerini kullandı. İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, "Umuyorum ki tüm teknolojik gelişmelerle Türkiye lider ülke haline gelecek. Sağlık alanında da dışa bağımlı değil, kendisi üreten, geliştiren ve uygulamaya geçen bir ülke konumunda olacağız. Katkıda bulunan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.