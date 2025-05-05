Kuzey Irak’tan acı haber

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe Operasyonu (Hakurk) kapsamında yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında mayın patlamasında Uzman Çavuş Önder Özen şehit oldu. İstihkâm Uzman Çavuş Önder Özen, 3 Mayıs 2025 tarihinde, terör örgütü mensuplarınca önceden araziye yerleştirilen mayın/el yapımı patlayıcıya (EYP) basarak ağır şekilde yaralandı. Askeri helikopterle hastaneye sevk edilen Özen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün şehit oldu. Acı haber, yetkililer tarafından şehidin ailesine iletilirken, aile fertleri Ankara'ya hareket etti. Uzun süredir TSK bünyesinde görev yaptığı ve birçok kritik operasyonda yer aldığı öğrenildi. Kahraman asker Özen'in dün memleketi Afyonkarahisar'a getirildi. Yeşim Özen ile evli ve 1 çocuk babası olan Önder Özen bugün (Pazartesi) Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçesine bağlı Çobanözü Köyünde son yolculuğuna uğurlanacak.