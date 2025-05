Liselilerden "yeşil dönüşüm" hareketi

6 ay süren hazırlık sürecinde 90 lise öğrencisi, 32 özgün bildiri hazırladı. Bu çalışmalara 13'ü doktoralı olmak üzere toplam 44 öğretmen destek verdi. Sempozyuma katkı sağlayan öğrenciler, "Yeşil Dönüşüm ile Gelişen Yeni İş Fırsatları", "Elektrikli Araçlara Yönelik Tutumlar", "Akıllı Binalarda Su Yönetimi" gibi konularda çok boyutlu bildiriler sundu. Akademik yazım sürecinde 90 öğrenci ve 31 danışman öğretmen için düzenlenen "Akademik Yayın Yazma Eğitimi" programı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Aksaray Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi'nden alanında uzman akademisyenlerin katkılarıyla gerçekleştirildi. Öğrenci bildirileri, 27 kişilik akademik bilim kurulu tarafından bilimsel yeterlilik açısından titizlikle değerlendirildi.

BİR MEDENİYET TASAVVURU

Sempozyumun temel dayanağını oluşturan "Yeşil Dönüşüm" kavramı, yalnızca çevre politikalarıyla sınırlı kalmayıp, ekonomik, bilimsel ve toplumsal kalkınmayı da içeren bütüncül bir vizyonla ele alındı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin "bilgiyi değere, değeri eyleme dönüştüren" yaklaşımını merkeze alan sempozyum, gençlerin akademik düşünce kapasitelerini geliştirmeyi ve çevresel duyarlılık bilincini artırmayı hedefledi. İmam Gazâlî'nin "Her ilmin gayesi insanı olgunlaştırmaktır." sözüne atıfla konuşmalarda, sürdürülebilirlik anlayışının ahlaki ve vicdani temellerine de dikkat çekildi. Programa katılan öğrencilerin bildirileri, çevre bilinciyle yoğrulmuş bilimsel içerikleriyle dikkat çekti.

TOPLUMA DEĞER KATAN GENÇLER

Başakşehir İlçe Millî Eğitim Müdürü Ahmet Çoşkun bu tür projelerin yalnızca akademik başarıyı değil, aynı zamanda çevreye duyarlı, vicdanlı ve değerler merkezli bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini belirtti. "Her tohum bir umuttur. Her fikir bir gelecektir ve her genç, bu ülkenin en kıymetli emanetidir.'' vurgusuyla sona eren sempozyum, gençlerin geleceğe yön veren çalışmalarının kamuoyuyla paylaşılması açısından önemli bir adım oldu.