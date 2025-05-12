Başkan cinayetinde kritik duruşma: Sanık ikinci kez hakim karşısında, beraatını istedi!

Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık, "Beraatımı istiyorum" diyerek önceki beyanlarını tekrar etti. Duruşmaya tutuklu sanık Şen'in yanı sıra taraf avukatları, hayatını kaybeden Başkan Şen ve koruma Çelikkol'un aileleri ve müştekiler katıldı.

Davanın iddianamesinde sanık hakkında, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme", "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve uzun süreli hapis cezaları talep ediliyor. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Haziran 2025 tarihine erteledi.