DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Cumhurbaşkanı Erdoğan barışın rehberi oldu

Terör örgütü PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma sürecine ilişkin konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "10 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreci sahiplenmesi ve gösterdiği kararlılık, barışı limana ulaştırmanın rehberi olmuştur" dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bakırhan, terör örgütünün 12 Mayıs'ta açıkladığı fesih kararının tarihi bir dönemeç olduğunu vurguladı. 12 Mayıs tarihinin artık Türkiye için yalnızca bir takvim yaprağı olmayacağını dile getiren Bakırhan, "Alınan karar, Türk- Kürt ilişkilerinde demokratik bir zemin kurma, ortak bir vatan fikrini büyütme ve barışçıl bir çözüm arayışını güçlendirme çağrısıdır" ifadelerini kullandı.

BARIŞ KAPILARINI ARALIYOR

TBMM'yi 'barışın kurucu gücü' olmaya çağıran Bakırhan, "Bugün, kuruyan suyu canlandırmak, yeni yaşam kuyuları açmak için tarihi günlerden geçiyoruz. 22 Ekim'de Sayın Bahçeli'nin cesur çıkışı, 27 Şubat'ta Öcalan'ın çağrısı, 10 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreci sahiplenmesi ve gösterdiği kararlılık, barışı limana ulaştırmanın rehberi olmuştur. Bu süreç bir al-ver süreci değildir. Bu sürecin pusulası siyasettir. Orhun Abideleri'nde geçen bir sözü de hatırlatmak istiyorum. 'Barış, aç olanı tok etmek, az olanı çok etmektir.' İşte bugün yaşadığımız süreç, böyle bir barışın kapılarını aralıyor" dedi.

TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ AÇACAK

Sürece yönelik yeni düzenlemelerin de gerekliliğini dile getiren Bakırhan, "Somut ve güven artıcı bazı düzenlemelerin bayram sonrasına bırakılmadan yapılması Türkiye'nin önünü açacaktır. Kurban Bayramı'nı çifte bayram haline getirecektir" değerlendirmesinde bulundu. Grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakırhan, "Cezaevinde bulunan yüz binlerle ilgili yasal adımlar olmadan da kimi şeyler yapılabilir" ifadelerini kullandı.