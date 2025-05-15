AK Parti Milletvekilinden Cemil Tugay’a sert tepki! Özrü kabahatinden büyük

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir Büyükşehir Belediye kaynaklarının gelişi güzel şekilde kullanılmasına çok sert tepki gösterdi. CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı eleştiren Kırkpınar, "Eğlence ve festival adı altında fütursuzca harcama yapan CHP'li belediyelerin bu talan anlayışı karşısında Cumhurbaşkanımızın belediyelerle ilgili açıklamasını eleştiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ın özrü kabahatinden büyüktür. Tugay, henüz ortada somut bir şey yokken gelişi güzel konuşarak, peşin hüküm vermiş ve etekleri tutuşmuştur" dedi.

Kırkpınar, "Düzenleme ile mensubu olduğu partinin belediye başkanları tarafından borç batağına saplanan belediyelerin ulvi görevleri yapamayacağını söylemek akıl tutulmasıdır. Zira borçlar yapılan hizmetlerden değil kaynağın gelişi güzel harcanmasından, yandaşlara peşkeş çekilmesinden ve yolsuzluk gibi konulardan kaynaklanmaktadır. Disiplinli bir yönetim anlayışı ile yapılan belediyecilik ile bu durum söz konusu bile olmayacaktır. Kaldı ki bu düzenlemeyi isteyen ve dile getiren 23 yıldır kesintisiz bir şekilde ülkesine hizmet edip, İstanbul gibi bir kente belediye başkanlığı yapmış olan Cumhurbaşkanımızdır" dedi.

HADDİ DEĞİLDİR

Yaşar Kırkpınar, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ın Cumhurbaşkanımızın sözlerini eleştirmesi ne kendisinin ne de yönettikleri belediyeleri borç batağına sokan hiçbir CHP'li belediye başkanının haddi değildir.