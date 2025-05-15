Alternatif infaz hükümleri değerlendirilir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terörsüz Türkiye sürecini de yakından ilgilendiren yargı paketi ile DEM Parti'nin isteklerine ilişkin soruları yanıtladı. DEM Parti'nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için "umut hakkı" konusunu gündeme getirdiğinin anımsatılması üzerine Tunç, "Bizim görüşmemizde o konu gündeme getirilmedi" dedi. Tunç şu bilgileri paylaştı:

❚ Yargı Strateji Belgemizde bazı konular vardı. DEM Parti, Adalet Bakanlığı'nı ziyaret etmişti. Birtakım önerilerde bulunmuştu. Bazı hazırlıklar yapmıştık. Hasta mahkûmlara ilişkin alternatif infaz hükümleri var. Rehabilitasyon tipi cezaevlerinde hem tedavi hem infaz yapılıyor. 5 yılın altındaki suçlar için geçerli bu. Meclis süreyi artırabilir.

❚ Doğum yapan kadınlar 3 yılın altında bir ceza almışsa konutta infaz imkânı var, bu süre çocuk okula başlayıncaya kadar uzatılabilir.

❚ 70 yaşın üstündeki hükümlerle ilgili bizim Ceza İnfaz Kanunu'nda konutta infaz var. 65, 75, 80 yaş olarak kategorilendirilerek uygulamanın kapsamını genişletebiliriz. ANKARA